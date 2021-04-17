شاهد: اول هدف فاز بجائزة "بوشكاش" بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة

وكان اول من وضع اسمه في سجل الجائزة الذهبي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبا لمانشستر يونايتد الانكليزي.قصة الهدف:في 15 نيسان 2009 سجل صاروخ ماديرا أحد أهدافه التي حُفرت في ذاكرة جماهير كرة القدم وكتبت في تاريخ الساحرة المستديرة، فعلى بعد أكثر من 36 مترا، استلم رونالدو -عندما كان يلعب مع مانشستر يونايتد- الكرة في منتصف الملعب وسدد صاروخ أرض جو انفجر في مرمى بورتو البرتغالي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وبالعودة 12 عاما إلى الوراء، كان بورتو يستضيف "الشياطين الحمر" على ملعب "ألدراغاو" ونتيجة الذهاب تصب في مصلحته بعد أن فرض التعادل ذهابا في "أولد ترافورد"، وبفضل هدف رونالدو "الخرافي" تأهل "المانيو" إلى نصف نهائي البطولة وواجه يومها أرسنال في نصف النهائي.