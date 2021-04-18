بعد تحديد موعد انتخابات الرئاسة السورية.. ما هي شروط الترشح للمنصب

ودعا صباغ الراغبين بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية التقدم بطلب الترشح للمحكمة الدستورية العليا خلال عشرة أيام، بدءا من يوم غد الإثنين في 19 نيسان، وحتى يوم الأربعاء في 28 منه.وستبعد الشروط المطلوب توافرها في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية حسب الدستور، كثيرا من المعارضين الذين غادروا البلاد خلال السنوات الماضية، إذ يشترط في طالب الترشيح "أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن 10 سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح".وفي ما يلي شروط الترشيح:1- ان يكون متماً الأربعين عاما من عمره.2- متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.3- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.4- أن لا يكون متزوجا من غير سورية.5- ان يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.