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المفوضية تنشر إرشادات لحماية المرأة وضمان مشاركتها يوم الانتخابات
اليوم الانتخابي
2021-10-06 | 07:22
المصدر:
السومرية نيوز
626 مشاهدة
نشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاربعاء، إرشادات لحماية المرأة وضمان مشاركتها يوم الانتخابات.
الارشادات ادناه:
انتخابات 2021
اليوم الانتخابي
المفوضية
إرشادات لحماية المرأة وضمان مشاركتها يوم الانتخابات
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