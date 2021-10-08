المفوضية للسومرية: سيكون هناك تقرير حول اعداد الناخبين المشاركين في التصويت الخاص

أكد عضو إعلام مفوضية الانتخابات، عماد جميل، الجمعة، أنه سيكون هناك تقرير حول اعداد الناخبين المشاركين في التصويت الخاص.

وقال جميل للسومرية: إن "تقرير المفوضية سيكون عند الساعة الثانية عشر ظهراً حول اعداد الناخبين المشاركين في التصويت الخاص، مشددا على ضرورة جلب وثيقة ثانية مع بطاقة الناخب".

وأضاف، إن "البطاقة البايومترية ستتوقف بعد 72 ساعة"، مبينا عدم وجود اي مشاكل في عملية التصويت".

وأوضح جميل، إن "هناك 49 مركز اقتراع بالرصافة و88 في الكرخ، مؤكدا إن "الاقبال الكبير للناخبين بالتصويت الخاص رسالة اطمئنان للشعب العراقي".