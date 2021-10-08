الاتحادية لـ السومرية: حرية كبيرة للمنتسبين في اختيار المرشحين

وقال مدير إعلام الاتحادية، اللواء انور عباس، في حديث لـ السومرية، إن "كل الأجواء كانت جيدة ومهيئة لإجراء عملية التصويت الخاص، والأمور تجري بانسيابية عالية، كما أنه هناك إقبالاً واسعاً من المنتسبين للاقتراع".وأشار عباس إلى، أنه "هناك تنسيق عالي المستوى بين جميع القطعات الأمنية، ووفق الخطة المعدة من قبل قيادة العمليات المشتركة"، موضحاً أن "حرية كبيرة للمنتسبين في اختيار المرشحين".وأكد مدير إعلام الاتحادية، أن "استعداداً كبيراً من قبل القوات الأمنية ليوم الاقتراع العام الذي سيجري الأحد المقبل"، داعياً المواطنين إلى "المشاركة الفاعلة في العرس الانتخابي".