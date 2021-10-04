خطوة بخطوة.. آلية التصويت الخاص لمنتسبي الأمن (فيديو)

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
كيف أصوّت
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
بعد السويد.. الدنمارك تعلق استخدام لقاح لمن دون 18 عاماً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

خطوة بخطوة.. آلية التصويت الخاص لمنتسبي الأمن (فيديو)

انتخابات 2021

2021-10-04 | 05:24
خطوة بخطوة.. آلية التصويت الخاص لمنتسبي الأمن (فيديو)
3,072 مشاهدة

تنشر السومرية نيوز، خطوات التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية في 8 تشرين الأول 2021.

الخطوات هي:
1- يقدم الناخب البطاقة البايومترية حصرا الخاصة بالتصويت لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية مع وثيقة اثبات شخصية (هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية).

2- استخدام اصبع الابهام الايسر لأخذ البصمة وسحب البطاقة ومن ثم تسليم المنتسب وصل البطاقة.

3- يقوم الموظف المختص بالتاشير بقلم الختم على اسم المحافظة ورقم الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها الناخب واجراء عملية المسح الضوئي لرقم ورقة الاقتراع في الباركود السري.

4- يعطى الناخب ورقة الاقتراع للادلاء بصوته، بالختم من خلال قلم التأشير على رقم المرشح الذي يرغب بالتصويت اليه.

5- يقوم الناخب بوضع اصبع السبابة اليمنى في الحبر قبل وضع ورقة الاقتراع في الصندوق.


وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت الجمعة الماضية، عن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري.

وبينت المفوضية، ان "الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري هي:
وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
جهاز مكافحة الإرهاب
وزارة داخلية الإقليم
وزارة البيشمركة
النازحون
نزلاء السجون العراقية

انتخابات 2021

محليات

كيف أصوّت

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
اعلان
آخر الاخبار
03:11 | 2021-10-07 03:11
03:09 | 2021-10-07 03:09
02:54 | 2021-10-07 02:54
المزيد
انتخابات البرلمان العراقي 2021
اعلان
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
27.05%
03:11 | 2021-10-07
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:11 | 2021-10-07
قمة مرتقبة بين بايدن والرئيس الصيني لبحث هذه الملفات
6.24%
02:54 | 2021-10-07
قمة مرتقبة بين بايدن والرئيس الصيني لبحث هذه الملفات
02:54 | 2021-10-07
القبض على 11 متهماً بمواد قانونية مختلفة في صلاح الدين
4.28%
02:24 | 2021-10-07
القبض على 11 متهماً بمواد قانونية مختلفة في صلاح الدين
02:24 | 2021-10-07
الإطاحة بعصابة مختصة بـ&quot;التسليب&quot; في بغداد
14.57%
02:52 | 2021-10-07
الإطاحة بعصابة مختصة بـ"التسليب" في بغداد
02:52 | 2021-10-07
وفاة لاعب كمال أجسام امريكي قبل ساعات من مشاركته في مستر أولمبيا 2021
37.45%
02:14 | 2021-10-07
وفاة لاعب كمال أجسام امريكي قبل ساعات من مشاركته في مستر أولمبيا 2021
02:14 | 2021-10-07
صالح سدير يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل لقاء لبنان اليوم
10.4%
02:49 | 2021-10-07
صالح سدير يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني قبل لقاء لبنان اليوم
02:49 | 2021-10-07
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.