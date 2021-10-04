خطوة بخطوة.. آلية التصويت الخاص لمنتسبي الأمن (فيديو)

تنشر السومرية نيوز، خطوات التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية في 8 تشرين الأول 2021.
الخطوات هي:
1- يقدم الناخب البطاقة البايومترية حصرا الخاصة بالتصويت لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية مع وثيقة اثبات شخصية (هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية).
2- استخدام اصبع الابهام الايسر لأخذ البصمة وسحب البطاقة ومن ثم تسليم المنتسب وصل البطاقة.
3- يقوم الموظف المختص بالتاشير بقلم الختم على اسم المحافظة ورقم الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها الناخب واجراء عملية المسح الضوئي لرقم ورقة الاقتراع في الباركود السري.
4- يعطى الناخب ورقة الاقتراع للادلاء بصوته، بالختم من خلال قلم التأشير على رقم المرشح الذي يرغب بالتصويت اليه.
5- يقوم الناخب بوضع اصبع السبابة اليمنى في الحبر قبل وضع ورقة الاقتراع في الصندوق.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت الجمعة الماضية، عن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري.
وبينت المفوضية، ان "الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري هي:
وزارة الداخلية
وزارة الدفاع
جهاز مكافحة الإرهاب
وزارة داخلية الإقليم
وزارة البيشمركة
النازحون
نزلاء السجون العراقية