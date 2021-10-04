خطوة بخطوة.. آلية التصويت الخاص لمنتسبي الأمن (فيديو)

خطوات التصويت الخاص لمنتسبي الاجهزة الامنية يوم 8 تشرين الأول 2021 🇮🇶 pic.twitter.com/U6Oor3iDgb — حسين حاتم (@husseinhatemk) October 4, 2021

الخطوات هي:1- يقدم الناخب البطاقة البايومترية حصرا الخاصة بالتصويت لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية مع وثيقة اثبات شخصية (هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية).2- استخدام اصبع الابهام الايسر لأخذ البصمة وسحب البطاقة ومن ثم تسليم المنتسب وصل البطاقة.3- يقوم الموظف المختص بالتاشير بقلم الختم على اسم المحافظة ورقم الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها الناخب واجراء عملية المسح الضوئي لرقم ورقة الاقتراع في الباركود السري.4- يعطى الناخب ورقة الاقتراع للادلاء بصوته، بالختم من خلال قلم التأشير على رقم المرشح الذي يرغب بالتصويت اليه.5- يقوم الناخب بوضع اصبع السبابة اليمنى في الحبر قبل وضع ورقة الاقتراع في الصندوق.وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت الجمعة الماضية، عن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري.وبينت المفوضية، ان "الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري هي:وزارة الداخليةوزارة الدفاعجهاز مكافحة الإرهابوزارة داخلية الإقليموزارة البيشمركةالنازحوننزلاء السجون العراقية