الكاظمي يشدد على التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير في الانتخابات

شدد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، على التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير في الانتخابات وعلى المتابعة المستمرة للتجاوزات والخروقات من قبل المرشحين والأحزاب.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قال في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي، اطّلع على تطبيق المحاكاة الخامسة، التي نُفّذت قُبيل إجراء انتخابات العاشر من شهر تشرين الأول، جاء ذلك خلال زيارته إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وبحسب البيان، بيّن الكاظمي أن "نجاح تنفيذ المحاكاة الخامسة هذا اليوم، يدلّ على التحضيرات والاستعدادات الكاملة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، تعبّر عن تطلعات العراقيين المستقبلية".

وأكد أنّ "الحكومة أوفت بتعهداتها التي قطعتها أمام الشعب العراقي، وقدّمت كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمل مفوضية الانتخابات، وتعزيز التجربة الديمقراطية"، موضحا أن "انتخابات العاشر من تشرين الأول تعدّ فرصة تأريخية للتغيير، وتصحيح المسارات".

وشدّد الكاظمي على التعامل بحزم مع أي محاولة للتزوير، وعدم السماح بها، وأكد أيضاً على المتابعة المستمرة للتجاوزات والخروقات من قبل المرشحين والأحزاب، حيث سيتم التعامل معها قانونياً من قبل المفوضية".