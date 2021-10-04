الصحة النيابية تكشف عن الإجراءات الصحية في يوم الاقتراع

كشفت لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، اليوم الاثنين، عن الإجراءات التي سيتم اتباعها في الجانب الصحي خلال يوم الانتخابات للوقاية من فيروس كورونا.



وقال عضو اللجنة النائب جواد الموسوي في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "التقى هاني العقابي المكلف بادارة وزارة الصحة بحضور النائب محمد رضا رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية"، مبينا ان "اللقاء ناقش التحضيرات الصحية المتخذة من قبل الوزارة والخاصة بيوم الانتخابات".

واضاف الموسوي، ان "الوزارة بينت ان هناك فرقا صحية خصصت من قطاعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العراق ستكون جاهزة في يوم الانتخابات وتتولى الإشراف على تنفيذ تعليمات الوقاية من الكورونا فايرس، من لبس الكمامات وتوفيرها بشكل مجاني في جميع مراكز الاقتراع مع المعقمات والعمل على منع الاكتظاظ داخل مراكز الاقتراع والحفاظ على التباعد الصحي دخل هذه المراكز وحولها والاستعداد لفحص جميع المقترعين".