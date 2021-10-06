بالفيديو.. مفوضية الانتخابات تخصص رقم مجاني لإتصالات الناخبين

المفوضية تفتتح مركز الاتصالات لاستقبال استفسارات الناخبين
لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم المجاني
(5667) مركز الاتصالات #كلنا_نشارك#انتخابات_تشرين_الاول#المفوضية_العليا_المستقلة_للانتخابات pic.twitter.com/YRUO8NJt3u
— المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (@IHECOfficial) October 6, 2021
المفوضية تفتتح مركز الاتصالات لاستقبال استفسارات الناخبين
لمزيد من المعلومات اتصل على الرقم المجاني
(5667) مركز الاتصالات #كلنا_نشارك#انتخابات_تشرين_الاول#المفوضية_العليا_المستقلة_للانتخابات pic.twitter.com/YRUO8NJt3u