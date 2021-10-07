اليك قائمة بعدد ناخبي التصويت الخاص للقوات الامنية

وبلغ مجموع عدد ناخبي التصويت الخاص في عموم العراق 1075727، مقسمة على 1062651 ذكور، و 13076 اناث.



التوزيع ادناه:

رمز المحافظة (1) بغداد الرصافة... عدد الناخبين التصويت الخاص (148196) ذكور (146240) اناث (1956)رمز المحافظة (4) دهوك عدد ناخبين التصويت الخاص (48605) ذكور (47748) اناث (857)رمز المحافظة (5) اربيل عدد ناخبين التصويت الخاص (69444) ذكور (68078) اناث (1366)رمز المحافظة (6) السليمانية عدد ناخبين التصويت الخاص (68468) ذكور (66324) أناث (2144)رمز المحافظة (12) نينوى عدد ناخبين التصويت الخاص (69952) ذكور (69464) اناث (488)رمز المحافظة (14) كركوك عدد ناخبين التصويت الخاص (46060) ذكور (45666) اناث (394)رمز المحافظة (21) ديالى عدد ناخبين التصويت الخاص (61450) ذكور (61104) اناث (346)رمز المحافظة (22) الانبار عدد ناخبين التصويت الخاص (33841) ذكور (33760) اناث (18)رمز المحافظة (23) بغداد الكرخ عدد ناخبين التصويت الخاص (91018) ذكور (89038) اناث (1980)رمز المحافظة (24) بابل عدد ناخبين التصويت الخاص (64186) ذكور (63727) اناث (459)رمز المحافظة (25) كربلاء عدد ناخبين التصويت الخاص (39412) ذكور (38548) اناث (864)رمز المحافظة (26) واسط عدد ناخبين التصويت الخاص (34751) ذكور (34587) اناث (164)رمز المحافظة (27) صلاح الدين عدد ناخبين التصويت الخاص (39832) ذكور (39458) اناث (374)رمز المحافظة (28) النجف عدد ناخبين التصويت الخاص (37188) ذكور (36391) اناث (797)رمز المحافظة (31) القادسية عدد ناخبين التصويت الخاص (43884) ذكور (43665) اناث (219)رمز المحافظة (32) المثنى عدد ناخبين التصويت الخاص (30233) ذكور (30126) اناث (107)رمز المحافظة (33) ذي قار عدد ناخبين التصويت الخاص (62116) ذكور (61916) اناث (200)رمز المحافظة (34) ميسان عدد ناخبين التصويت الخاص (33265) ذكور (33150) اناث (115)رمز المحافظة (35) البصرة عدد ناخبين التصويت الخاص (53826 ) ذكور (53661) اناث (165)