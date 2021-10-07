بالصور.. تأمين المراكز الانتخابية في إقليم كردستان

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتأمين المراكز الانتخابية في إقليم كردستان العراق والذي يشمل محافظات أربيل ودهوك والسليمانية.

وسيشهد العراق في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي انتخابات مبكرة في عموم المحافظات لاختيار مجلس نواب جديد.