التصويت الخاص بالارقام والتفاصيل..

انطلقت قبل قليل، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.



1- يقدم الناخب البطاقة البايومترية حصرا الخاصة بالتصويت لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية مع وثيقة اثبات شخصية (هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية).

2- استخدام اصبع الابهام الايسر لأخذ البصمة وسحب البطاقة ومن ثم تسليم المنتسب وصل البطاقة.

3- يقوم الموظف المختص بالتاشير بقلم الختم على اسم المحافظة ورقم الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها الناخب واجراء عملية المسح الضوئي لرقم ورقة الاقتراع في الباركود السري.

4- يعطى الناخب ورقة الاقتراع للادلاء بصوته، بالختم من خلال قلم التأشير على رقم المرشح الذي يرغب بالتصويت اليه.

5- يقوم الناخب بوضع اصبع السبابة اليمنى في الحبر قبل وضع ورقة الاقتراع في الصندوق. خطوات التصويت لمنتسبي الأمن هي:1- يقدم الناخب البطاقة البايومترية حصرا الخاصة بالتصويت لمنتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية مع وثيقة اثبات شخصية (هوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة او شهادة الجنسية).2- استخدام اصبع الابهام الايسر لأخذ البصمة وسحب البطاقة ومن ثم تسليم المنتسب وصل البطاقة.3- يقوم الموظف المختص بالتاشير بقلم الختم على اسم المحافظة ورقم الدائرة الانتخابية التي ينتمي اليها الناخب واجراء عملية المسح الضوئي لرقم ورقة الاقتراع في الباركود السري.4- يعطى الناخب ورقة الاقتراع للادلاء بصوته، بالختم من خلال قلم التأشير على رقم المرشح الذي يرغب بالتصويت اليه.5- يقوم الناخب بوضع اصبع السبابة اليمنى في الحبر قبل وضع ورقة الاقتراع في الصندوق.



وبينت المفوضية، ان "الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري هي:

وزارة الداخلية

وزارة الدفاع

جهاز مكافحة الإرهاب

وزارة داخلية الإقليم

وزارة البيشمركة

النازحون

نزلاء السجون العراقية وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت الجمعة الماضية، عن الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري.وبينت المفوضية، ان "الفئات المشمولة بالتصويت الخاص يوم 8 من الشهر الجاري هي:وزارة الداخليةوزارة الدفاعجهاز مكافحة الإرهابوزارة داخلية الإقليموزارة البيشمركةالنازحوننزلاء السجون العراقية

وبلغ مجموع عدد ناخبي التصويت الخاص في عموم العراق 1075727، مقسمة على 1062651 ذكور، و 13076 اناث.

التوزيع ادناه:

رمز المحافظة (1) بغداد الرصافة... عدد الناخبين التصويت الخاص (148196) ذكور (146240) اناث (1956)

رمز المحافظة (4) دهوك عدد ناخبين التصويت الخاص (48605) ذكور (47748) اناث (857)

رمز المحافظة (5) اربيل عدد ناخبين التصويت الخاص (69444) ذكور (68078) اناث (1366)

رمز المحافظة (6) السليمانية عدد ناخبين التصويت الخاص (68468) ذكور (66324) أناث (2144)

رمز المحافظة (12) نينوى عدد ناخبين التصويت الخاص (69952) ذكور (69464) اناث (488)

رمز المحافظة (14) كركوك عدد ناخبين التصويت الخاص (46060) ذكور (45666) اناث (394)

رمز المحافظة (21) ديالى عدد ناخبين التصويت الخاص (61450) ذكور (61104) اناث (346)

رمز المحافظة (22) الانبار عدد ناخبين التصويت الخاص (33841) ذكور (33760) اناث (18)

رمز المحافظة (23) بغداد الكرخ عدد ناخبين التصويت الخاص (91018) ذكور (89038) اناث (1980)

رمز المحافظة (24) بابل عدد ناخبين التصويت الخاص (64186) ذكور (63727) اناث (459)

رمز المحافظة (25) كربلاء عدد ناخبين التصويت الخاص (39412) ذكور (38548) اناث (864)

رمز المحافظة (26) واسط عدد ناخبين التصويت الخاص (34751) ذكور (34587) اناث (164)

رمز المحافظة (27) صلاح الدين عدد ناخبين التصويت الخاص (39832) ذكور (39458) اناث (374)

رمز المحافظة (28) النجف عدد ناخبين التصويت الخاص (37188) ذكور (36391) اناث (797)

رمز المحافظة (31) القادسية عدد ناخبين التصويت الخاص (43884) ذكور (43665) اناث (219)

رمز المحافظة (32) المثنى عدد ناخبين التصويت الخاص (30233) ذكور (30126) اناث (107)

رمز المحافظة (33) ذي قار عدد ناخبين التصويت الخاص (62116) ذكور (61916) اناث (200)

رمز المحافظة (34) ميسان عدد ناخبين التصويت الخاص (33265) ذكور (33150) اناث (115)

رمز المحافظة (35) البصرة عدد ناخبين التصويت الخاص (53826 ) ذكور (53661) اناث (165)