حقيقة قطع الطرق في العاصمة بغداد تزامناً مع بدء التصويت الخاص

واصل منتسبو الاجهزة الأمنية، اليوم الجمعة، توافدهم على مراكز الاقتراع الخاص في العاصمة بغداد والمحافظات وسط انسيابية عالية لحركة السير.

وقال مراسلنا: إن "شوراع العاصمة بغداد لم تشهد أي قطعاً باستثناء بعض الأفرع المؤدية إلى مراكز الاقتراع".



وأضاف، إن "هناك انسيابية عالية في الطرق ولا يوجد أي قطع رئيس في العاصمة بغداد".



وانطلقت قبل قليل، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.