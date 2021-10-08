القوات الامنية تكثف اجراءاتها قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر

شهدت مدينة الصدر، اقبالاً واسعاً على مراكز الانتخابات بعد بدء التصويت الخاص صباح اليوم الجمعة.

وقال مراسل السومرية، إن "القوات الأمنية كثفت اجراءاتها قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر بالتزامن مع توافد المنتسبين للادلاء باصواتهم، مشيرا الى وجود انسيابية عالية للحركة في الشوارع".

وأضاف، إن "هناك خطة امنية منسقة بين القوات الامنية، ولا توجد أي مضايقات أو قطوعات رئيسية في المدينة".

وانطلقت قبل قليل، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.