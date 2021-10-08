مراسلنا في النجف: لا تواجد للمراقبين الدوليين في مراكز اقتراع المحافظة حتى الآن

أكد مراسل السومرية في محافظة النجف، اليوم الجمعة، عدم تواجد أي مراقب دولي حتى هذه اللحظة في مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت الخاص.

وقال المراسل: إن "التصويت الخاص للقوات الامنية لم يشهد اي زيارة للمراقبين الدوليين، مؤكدا عدم وجود أي معرقلات حتى الان بما يتعلق باجهزة وآلية التصويت".

وأضاف، إن "عملية التصويت الخاص تسير وفق ما مخطط له من قبل مفوضية الانتخابات، مشيرا الى وجود لجان تعمل على مراقبة جهاز التصويت في حال ورود اي خطأ فيه".

وأوضح، إن "القوات الامنية قطعت بعض الشوارع الفرعية المؤدية الى مركز الاقتراع تزامنا مع توافد المنتسبين للتصويت".