جولة ميدانية على عدد من مراكز التصويت الخاص (صور)

أجرى رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق الفريق الأول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لعدد من مراكز الاقتراع الخاص في العاصمة بغداد.

وقال الشمري بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لـ السومرية نيوز: إن "القوات الأمنية تعمل على تأمين المراكز الانتخابية وكذلك التي تشارك في التصويت الخاص". وأضاف إن "العراق يشهد اليوم إنتخابات حرة شفافة بعد أن تمكنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من تهيئة الأجواء المناسبة لهذه العملية الديمقراطية"، مشيراً الى ان "التصويت يجري بشكل حيادي بعيدا عن أي ضغوطات".

