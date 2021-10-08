رغم منع ادخال الهواتف.. ناخب يصور اختياره لمرشح داخل محطة انتخابية! (فيديو)

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطعاً مصوراً يظهر قيام أحد الناخبين بتصوير اختياره لمرشح للانتخابات التشريعية، داخل إحدى المحطات الانتخابية.

وكانت مفوضية الانتخابات، قد أكدت في وقت سابق اليوم، منع إدخال الهواتف من قبل الناخبين إلى مراكز الاقتراع.



فيما حددت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الفئات المسموح لها باستخدام الهاتف داخل مركز الاقتراع، مبينة بحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، أنه "يحق لمدراء مراكز الاقتراع وموظفي المفوضية العليا للانتخابات والمراقبين الدوليين، استخدام الهاتف داخل مركز الاقتراع".