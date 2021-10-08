مراسلنا: خلل في جهاز التصويت يؤخر عملية الاقتراع بإحدى مدارس بغداد

أفاد مراسلنا، اليوم الجمعة، بأن خللا في جهاز التصويت أدى الى تأخير عملية الاقتراع بأحدى مدارس العاصمة بغداد.

وقال مراسلنا، إن "خللا في جهاز التصويت أدى الى حصول تأخير في عملية الاقتراع في مركز مدرسة الفراقد بمنطقة القادسية في العاصمة بغداد.