العمليات المشتركة: لم نسجل اي خروقات او مخالفات في عملية التصويت الخاص

اكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، انه لم يتم تسجيل اي خروقات أو مخالفات لغاية الآن خلال عملية التصويت الخاص.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في مؤتمر صحفي، تابعته السومرية نيوز، إن "هناك حضور كبير لمنتسبي القوات الأمنية في مراكز الاقتراع".

وأضاف، أن " العمليات المشتركة مستعدة لأي حالة طارئة"، مؤكدا "لم نسجل أي خروقات أو مخالفات لغاية الآن خلال عملية التصويت الخاص".

واشار الى، ان "عصا الذاكرة الخاصة بنتائج العملية الانتخابية سوف تنقل جوا وبحماية كاملة".



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.