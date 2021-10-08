مفوضية كربلاء تكشف للسومرية نسبة المشاركة في التصويت الخاص لغاية الان

كشف مدير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كربلاء علي الحديدي، اليوم الجمعة، عن نسبة المشاركة في التصويت الخاص لغاية الان.

وقال الحديدي للسومرية أنه "بعد بدء عملية التصويت من السابعة صباحا لغاية الآن وبعد سحب تقرير المنتصف الذي يشمل عدد المصوتين ونسبة المصوتين حتى الساعه الثانية عشر كانت نسبة المصوتين هي ٤١ ونصف ٪، وعدد المصوتين ١١ الف من أصل ٢٥ الف منتسب".

وتوقع الحديدي "وصول نسبة المشاركة بعد نهاية التصويت إلى أكثر من ٨٠ ٪".

وأنطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.