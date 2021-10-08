بيان هام من نقابة المحامين العراقيين بشأن الرقابة على العملية الإنتخابية

نشرت نقابة المحامين العراقيين فرقها الخاصة بالرقابة على العملية الإنتخابية البرلمانية، مع بدء الإقتراع الخاص صباح اليوم الجمعة .

وذكرت النقابة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "عدد المحامين الذين سيشتركون في رصد المخالفات وكتابة التقارير، بلغ قرابة الـ5000 مراقب في عموم محافظات العراق، وذلك بعد تدريبهم والتنسيق لتقسيمهم على المحافظات و الدوائر و المراكز الإنتخابية".

وأكد نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي بحسب البيان، أن "النقابة ستنشر المخالفات التي تردها بشكل عاجل وعلى مواقعها الإلكترونية، فضلاً عن توزيعها على وسائل الإعلام و إرسالها إلى الجهات المعنيّة".

وأنطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص، حيث سيدلي فيها مليوناً و196 ألفاً و453 ناخباً من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم، قبل يومين من انطلاق عملية التصويت العام.