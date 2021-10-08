رئيس المفوضية السابق يكشف لـ السومرية بعض الخروق الانتخابية

وقال مصطفى في حديث لـ السومرية، إن "العملية الانتخابية جرت بشكل جيد، لكن شخصت خروقات بسيطة في بعض مراكز الانتخاب"، مبيناً أن أبرز تلك الخروقات تتمثل في "عدم قراءة بصمة اليد لمرضى السكري، وحالات عدم وجود اسماء في قاعدة التحقق ووجودها في السجل الورقي، بالإضافة إلى عدم قيام بعض موظفي المفوضية بعرض صندوق الاقتراع قبل غلقه على مراقبي الكيانات؛ وذلك بسبب الضغط على موظفي المفوضية وانسحاب البعض منهم وعدم تلقيهم التدريب الكافي".وأضاف، أن "الخروقات تسجل من قبل المراقبين وعن طريق منظمات المجتمع المدني ومن مراقبي الكيانات وترفع على شكل تقارير الى مفوضية الانتخابات التي تعمل ضمن القانون الانتخابي، ثم تتخذ الإجراء المناسب".