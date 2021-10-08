إغلاق صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق

أغلقت، مساء اليوم الجمعة، صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق.

وانطلقت صباح اليوم، عملية التصويت الخاص، والذي اشتمل على منتسبي الأجهزة الأمنية والنزلاء والنازحين.



وكانت السومرية، في تغطية حصرية ومواكبة مستمرة منذ بدء عملية الاقتراع ولغاية اللحظة.

