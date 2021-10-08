عمار الحمداني بتسلسل ٧٩ يتصدر المشهد الانتخابي

في استطلاع اجرته وكالات محلية في جانب الكرخ لعدد من المصوتين لمنتسبي التشكيلات الامنية والاجهزة الساندة الاخرى في الدائرة الثانية عشرة الانتخابية ارتفعت كثيرا حظوظ المرشح المستقل عمار الحمداني، صاحب البرنامج الاقتصادي الذي اختلف جدا عن البرامج المستهلكة.. حيث وجه المرشح المستقل ورجل الاعمال عمار الحمداني بيان لجماهيره في جانب الكرخ ومناطق المنصور وحي الجامعة والخضراء وحطين واليرموك والداوودي والقادسية والعامرية والمكاسب ومناطق الكرخ القديمة.















اعلان مدفوع الثمن وقال الحمداني في بيان رسمي (انا صاحب الوجه الواحد في مهرجان الاقنعة) معاهداً قاعدته الشعبية وجماهيرة ببذل قصارى الجهود من اجل احداث التغيير الحقيقي والبدء بالثورة الاقتصادية والعمرانية التي تحتاجها مناطق الكرخ التي تعاني اهمالاً كبيرا من الناحية الخدمية.اعلان مدفوع الثمن