نسبة التصويت في الاقتراع الخاص لكل محافظة (وثيقة)

تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن نسبة التصويت في الاقتراع الخاص لكل محافظة.



واغلقت صناديق الاقتراع للتصويت الخاص الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، بعد أن بدأت عملية الاقتراع السابعة صباحاً في بغداد وعموم المحافظات.