نقابة المحامين تصدر تقريراً عن مراقبة الاقتراع الخاص

أصدرت نقابة المحامين، الجمعة، تقريراً عن مراقبة الاقتراع الخاص الذي جرى اليوم، مؤكدة أن العملية كانت تجري بانسيابية في أغلب المراكز والمحطات مع تواجد مراقبي الكيانات والمراقبين الدوليين.

وجاء في التقرير الذي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "إنطلقت، صباح الجمعة، فرق من المحامين، لمراقبة مراكز الإقتراع الخاص، لٱنتخابات مجلس النواب العراقي، وانقسمت الفرق على الدوائر و المراكز، كل حسب منطقته، لمراقبة سير العملية الإنتخابيّة، ورصد الخروقات و تدوينها- إن وجدت- ونشرت النقابة ٢٥ % من فرق الرقابة التي شكلتها، إستعداداً لنشر كل الأعداد في عملية التصويت العام".

وأضاف التقرير أنه "وردت لمقر العمليات الذي شكلته النقابة، تقارير المحامين التي سجلت من بغداد والمحافظات، حيث وردت فيها بعض من الحالات العامة، وبعض التفاصيل الخاصة بالمراكز، مع خروقات للنظام وقانون الإنتخابات، مع ملاحظة أن الإقبال كان متوسط، اذ تراوح بين ثلث أعداد الناخبين ونصفها، وتعدت النصف في بعض المحافظات"، مشيراً الى أن "العملية كانت تجري بٱنسيابية في أغلب المراكز والمحطات، مع تواجد مراقبي الكيانات و المراقبين الدوليين".

ولفت التقرير الى أنه "ضمن أهم الحالات العامة التي سجلتها فرق نقابة المحامين العراقيين، هو وجود بعض الدعايات الانتخابية القريبة من مراكز الإقتراع، وترويج بعض الأشخاص بشكل معلن فضلاً عن تسجيل حالات الهتاف قرب المراكز".