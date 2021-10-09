الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة للاقتراع الخاص تصدر تقريرها الأولي

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
كيف أصوّت
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
صحة الكرخ تصدر توجيهاً يخص المولات والمطاعم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة للاقتراع الخاص تصدر تقريرها الأولي

انتخابات 2021

2021-10-09 | 04:04
الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة للاقتراع الخاص تصدر تقريرها الأولي
687 مشاهدة

اصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخاب مجلس النواب العراقي، التقرير الاولي لمراقبة يوم التصويت الخاص.

وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه السومرية نيوز، "أجريت عملية التصويت الخاص لانتخاب مجلس النواب يوم 8/10/2021، بعد ان استكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها، عقب توفير الإطار القانوني للعملية، وتحديث سجل الناخبين بايومترياً، وتسجيل المرشحين، والحملة الانتخابية، وتعيين وتدريب الموظفين وتهيئة الأمور اللوجستية، وصولاً الى يوم التصويت الخاص".

وبحسب التقرير، "جرت العملية في جو هادئ نسبياً، مع ما رافقها من حوادث متوقعة، بسبب ضغوط جهات متنفذة، او قلة خبرة العاملين في المراكز الانتخابية، او خلل في بعض الأجهزة، او استمرار الدعاية الانتخابية وعدم الالتزام بأنظمة وإجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، او حوادث امنية وعنف في بعض المراكز، وهي حوادث ان قيست بحجم الناخبين الكلي لا تشكل رقما كبيراً في حرف إرادة الناخب، لكننا كشبكات مراقبة لابد ان نشير اليها للحيلولة دون تكرارها، ولجعل العملية الانتخابية نزيهة وشفافة وناجحة".

وتضمن التقرير ملاحظات عامة جاءت كالآتي:
1- ضعف الوعي الانتخابي، وتصديق الاشاعات بأنه يمكن معرفة اختيار الناخب من خلال الأجهزة الالكترونية.
2- عدم السماح للمراقبين بإدخال هواتفهم في بعض المراكز الانتخابية لغرض ارسال تقاريرهم.
3- ضعف التدريب لدى بعض موظفي المراكز والمحطات الانتخابية، مما أثر على سير العملية والتلكؤ الواضح الذي رصد في بعض المراكز.
4- تأخر افتتاح عدد من المراكز ومحطات الاقتراع لفترات متفاوتة.
5- وجود دعايات انتخابية قرب المراكز الانتخابية في اغلب المحافظات.
6- وجود فوضى وعدم ترتيب في دخول الناخبين في عدد من المراكز
7- عدم الالتزام بالإرشادات الصحية لمنع انتشار وباء كورونا في الكثير من المراكز الانتخابية
8- وجود حالات عدم وجود أسماء الناخبين المحطات رغم تحديث بياناتهم
9- دخول أشخاص غير مصرح يهم لا يحملون باجات تعريفية داخل عدد من مراكز الاقتراع.
10- خرق سرية التصويت في بعض المراكز بضغط من المسؤولين الموجودين في المركز لإجبار الناخبين على اختيار مرشح معين.

النقاط الإيجابية:
1- التوجه الإيجابي للمفوضية نحو اعتماد السبل المتاحة لتوفير البيئة المناسبة لضمان صوت وإرادة الناخب، عبر توفير أجهزة وبرمجيات من مناشئ عالمية.
2- اعتماد التقنيات الحديثة لضمان الحد من التزوير من عملية التعريف، الى اصدار ورقة الاقتراع الى عملية العد والفرز الالكتروني.

الملاحظات السلبية:
1- ما زالت المفوضية تتعامل مع شبكات المراقبة كطرف ثانوي، وليس شريكا اساسيا في العملية الانتخابية، وتتخذ إجراءات تحد من كفاءة عمل المراقبين.
2- مستوى اختيار وتدريب موظفي المراكز والمحطات الانتخابية ما زال يشوبه الضعف، مما يؤثر سلبا على العملية.
3- بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها المفوضية لضمان سرية التصويت وحفظ إرادة الناخب، الا ان الجهات المتنفذة تمارس عملها بتوجيه إرادة الناخبين بأساليب تخويف وتهديد وترغيب وخرق للسرية.
4- ما زالت مسألة الانفاق الانتخابي واحدة من المعضلات التي لم تستطع المفوضية السيطرة عليها بالكامل، بالرغم من وجود الغطاء القانوني، فالهوة واسعة بين سقف الانفاق الانتخابي بين مرشح وآخر، وبين حزب و آخر.
5- استخدام أموال الدولة في حملات الدعاية الانتخابية ما زال مستمراً.
هذا ويقدم التحالف تقريره الشامل عن العملية مع التوصيات بعد اعلان النتائج من قبل المفوضية.
 

انتخابات 2021

محليات

اليوم الانتخابي

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
اعلان
آخر الاخبار
10:07 | 2021-10-09 10:07
10:06 | 2021-10-09 10:06
09:55 | 2021-10-09 09:55
المزيد
انتخابات البرلمان العراقي 2021
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.