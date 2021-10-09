محافظة عراقية تصدر عدة قرارات هامة تخص يوم الاقتراع

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "من اجل انجاح عملية الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021، وبناءً على توجيهات رئيس اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب وتوصيات قائد شرطة محافظة واسط اللواء الحقوقي احمد الزركاني رئيس اللجنة الأمنية الفرعية للانتخابات في واسط ، تقرر ما يلي:1. يوم 9/10/2021 يكون صمت انتخابي وغير مسموح باي دعاية انتخابية او تجمع انتخابي لاي كتلة او مرشح.2. فرض حظر التجوال بين المحافظات يوم الاقتراع العام 10/10/2021 .3. يمنع دخول أجهزة الموبايل يوم الاقتراع الى مراكز الاقتراع ماعدا المخولين بذلك.4. تم تشكيل لجان مختصة في محاكم التحقيق للنظر بالدعاوى الانتخابية .5. فرض القانون على أي شخص يحاول المساس بأمن الانتخابات في يوم الاقتراع.6 منع التقرب على مراكز الاقتراع ونصب الخيم او توزيع المشروبات على مسافة (200م) ومنع التجمعات والتأثير على الناخبين.7. التأكيد على سرعة نقل عصا الذاكرة خلال يوم الاقتراع .8. يمنع الدخول بالزي العسكري الى مراكز الاقتراع يوم الانتخابات .