رئيس الجمهورية: انتخابات الغد فرصة لتصحيح المسارات وضرب الفساد

وقال صالح في كلمة للشعب العراقي حول الانتخابات النيابية، بثتها قناة السومرية الفضائية، إن "اقتراع الغد فرصة لبِناء دولة قادرة ومقتدرة، لتُصحح المسارات الخاطئة وتضرِب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد".وأضاف، "لا نترددُ من الإقرار بوجود خللٍ بُنيوي رافقَ منظومة الحُكمِ بعد العام 2003، ونُقدر المُنجز المُتحقّق بالتحول ببلدِنا من الاستبداد إلى نِظامٍ دستوري".وتابع، "يوم غد أعيُن العالم بأجمعه ستتوجهُ الى العراقيين، والانتخابات يجب أن تكونَ لحظةً وطنيةً لاستعادة الُبادرة العراقية"، مردفاً "لِتكن الانتخابات سور الوطن وسياجه المنيع.. والتاريخُ يُعلّمنا أن صوتَ الشعبِ أقوى، وإرادتهِ هي الأمضى".وشدد صالح على، أن "المشاركةِ الواسعة في الانتخابات، ستكون نُقطة تحوّل في مصير بلدنا، وستُحقق التمثيل الحقيقي للشعب وتقطع الطريق أمام المُتربصين ومن يُحاول التلاعب بمصير البلد ومستقبل أبنائه".