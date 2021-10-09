بينها غلق المحال ومنع حركة الأشخاص.. قرارات جديدة تتعلق بيوم الانتخاب

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تقرر إغلاق مداخل المحافظات، ومنع حركة الأشخاص بين المحافظات، من الساعة 1 من فجر الأحد وحتى الساعة السادسة من صباح الاثنين".وأضاف، أنه تقرر أيضاً "إغلاق المحلات والمطاعم والمولات من الساعة 1 فجر الأحد وحتى 6 صباح الاثنين، باستثناء الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية والفواكه والخضر والأفران".وتفتح صناديق الاقتراع العام، يوم غد الأحد 10 تشرين الأول 2021، على أن تغلق في تمام الساعة السادسة مساءً.