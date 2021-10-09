توضيح جديد من الإعلام الأمني بشأن إغلاق المطارات والمنافذ البرية

أصدرت خلية الإعلام الأمني، السبت، توضيحاً جديداً بشأن إغلاق المطارات والمنافذ البرية، مؤكدة عدم وجود حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي يوم غد الذي يشهد الاقتراع العام للانتخابات المبكرة.



وقالت الخلية في بيان، إنه "تود اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق ان تبين أنه من أجل تأمين العملية الانتخابية في البلاد، فقد بدأت عملية إغلاق المطارات والمنافذ البرية في الساعة التاسعة من مساء اليوم، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل سيتم إغلاق السيطرات الرئيسية بين المحافظات".

وأضافت "كما تمنع حركة العجلات التي تحمل اكثر من ٢ طن والستوتات والدراجات النارية وحركة القطارات"، مؤكدة أنه "لا يوجد حظر للتجوال داخل المدن بشكل نهائي".

ولفتت الخلية الى أنه "يسمح لحاملي البطاقة الانتخابية المرور من محافظة الى أخرى في حال كان ساكن في محافظة ومركز اقتراعه في محافظة أخرى".