بالصور.. انتشار أمني في شوارع بغداد استعداداً لاقتراع الغد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن انتشار القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في بغداد لتأمين الاقتراع العام يوم غد.



وقالت الخلية في بيان، إنه "من أجل تأمين العملية الانتخابية، فقد شرعت القوة التكتيكية لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بالانتشار في العاصمة بغداد".

وأضافت أن القوة "باشرت بمهامها وفق خطة محكمة لتأمين هذا العرس الانتخابي المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021"، مشيرة الى أن "هذا الواجب يأتي بالتزامن مع الواجبات الأخرى التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مناطق متفرقة من أجل ملاحقة العناصر الإرهابية ومكافحة الجريمة".