الكاظمي يدعو جميع العراقيين للمشاركة في الانتخابات: أختاروا من ترونه مناسباً

وقال الكاظمي بعد الادلاء بصوته باحد مراكز الاقتراع بالعاصمة بغداد، "وعدنا شعبنا وأوفينا بالوعد"، داعيا جميع العراقيين الى المشاركة في الانتخابات: "أختاروا من ترونه مناسباً".وأضاف، أن "الحاكم هو خادم للشعب وهذه اول انتخابات تجري دون حظر تجوال"، مؤكدا أن " انتخابات تشرين فرصة تاريخية لتغيير واقع العراق".واشار الكاظمي الى، انه "سيتم الاعلان غدا الاثنين عن انجاز أمني كبير"، مختتما "رسالتي الأخيرة للعراقيين هي أخرجوا جميعكم للادلاء باصواتكم".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.