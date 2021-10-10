اليك قائمة بعدد مراكز الاقتراع في عموم العراق

وافتتحت المفوضية العليا للانتخابات 8273 مركزا في عموم العراق بواقع 55 ألف و41 محطةالرصافة: 1023الكرخ 792أربيل 498الانبار 380البصرة 514السليمانية 503القادسية 289المثنى 170النجف 336بابل 413دهوك 264ديالى 483ذي قار 440صلاح الدين 312كربلاء 244كركوك 315ميسان 230نينوى 753واسط 305مع انطلاق الاقتراع يتنافس من المرشحين 3227 مرشحاً على عدد المقاعد 329 من بينها تسعة للأقليات.يشارك في مراقبة العملية 1877 مراقب دولي منهم من السفارة اللبنانية والاتحاد الأوروبي وسفارات الفلبين والهندية والتركية واليابانية وأيضا الكندية والألمانية والليبية والبرازيلية والروسية والباكستانيةالمنظمات: بعثة الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، المنظمة الأوكرانية العراقية، منظمة التعاون الدولي، الوكالة الدولية للنظم الانتخابية، مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الأميركية للتعليم والتطوير