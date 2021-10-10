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اليك قائمة بعدد مراكز الاقتراع في عموم العراق

انتخابات 2021

2021-10-10 | 00:29
اليك قائمة بعدد مراكز الاقتراع في عموم العراق
1,147 مشاهدة

تنشر السومرية نيوز، اليوم الاحد، عدد مراكز الاقتراع في عموم العراق خلال التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021.

وافتتحت المفوضية العليا للانتخابات 8273 مركزا في عموم العراق بواقع 55 ألف و41 محطة
الرصافة: 1023
الكرخ 792
أربيل 498
الانبار 380
البصرة 514
السليمانية 503
القادسية 289
المثنى 170
النجف 336
بابل 413
دهوك 264
ديالى 483
ذي قار 440
صلاح الدين 312
كربلاء 244
كركوك 315
ميسان 230
نينوى 753
واسط 305

مع انطلاق الاقتراع يتنافس من المرشحين 3227 مرشحاً على عدد المقاعد 329 من بينها تسعة للأقليات.

يشارك في مراقبة العملية 1877 مراقب دولي منهم من السفارة اللبنانية والاتحاد الأوروبي وسفارات الفلبين والهندية والتركية واليابانية وأيضا الكندية والألمانية والليبية والبرازيلية والروسية والباكستانية

المنظمات: بعثة الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، المنظمة الأوكرانية العراقية، منظمة التعاون الدولي، الوكالة الدولية للنظم الانتخابية، مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الأميركية للتعليم والتطوير
 
المراقبون المحليون: 160148 مراقب محلي

الوكلاء: 465733 وكيل حزب سياسي

الاعلاميون: 510 إعلامي دولي و3170 إعلامي محلي


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