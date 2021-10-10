الكاظمي يغرد بشأن الانتخابات بعد الادلاء بصوته

وقال الكاظمي في تغريدة عبر "تويتر"، تابعتها السومرية نيوز، "صوتكَ مستقبلك، اليوم كنتُ أول من شارك في التصويت في الانتخابات التي وعدنا شعبنا و أوفينا".وتابع، "يا شعبنا العزيز نساءً ورجالاً وشباباً شاركوا وارسموا مستقبلكم بأيديكم".وختم رئيس الوزراء بالقول، "اعزمْ وتوكل ولاتتردد، مستقبلكم بمشاركتكم".وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد ادلى بصوته صباح اليوم في مدرسة الوطن بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.