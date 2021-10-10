الخفاجي للسومرية: أدخلنا عامل المرونة والسرعة في خططنا لإنجاح أمن الانتخابات

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي لـ السومرية، "أعطينا جملة من التوضيحات والأوامر لإنجاح خطة الأنتخابات الأمنية".وتابع، "أدخلنا عامل المرونة والسرعة في خططنا لإنجاح أمن الانتخابات"، مؤكدا أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة لإنجاح أمن الانتخابات".واشار الخفاجي الى، ان "هناك إشاعات أرادت التأثير على الناخب لكن ردة فعلنا أفشلت كل ذلك".