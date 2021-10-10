الفياض والعامري والخزعلي يدلون باصواتهم في الانتخابات النيابية

ادلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وقال مراسلنا، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ادلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية".

وقال الخزعلي لوسائل الاعلام بعد الادلاء بصوته، "الحضور الدولي مهم ويعطي أطمئنان"، معربا عن آمله بـ"مشاركة واسعة في الانتخابات".

واشار الى أن "العراق يستحق مستقبل أفضل".