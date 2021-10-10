الفياض والعامري والخزعلي يدلون باصواتهم في الانتخابات النيابية

ادلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.
وقال مراسلنا، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، والامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ادلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية".
وقال الخزعلي لوسائل الاعلام بعد الادلاء بصوته، "الحضور الدولي مهم ويعطي أطمئنان"، معربا عن آمله بـ"مشاركة واسعة في الانتخابات".
واشار الى أن "العراق يستحق مستقبل أفضل".
واضاف ان "العراق يحتاج شخصية ذات بعد اقتصادي والوضع السياسي لا يحتاج الى شخصية سياسية، باعتبار وضع المنطقة سائر باتجاه الهدوء خصوصا بعد الانسحاب الاميركي والتوجه الى مشاكل خاصة داخل اميركا والصين وبعد التفاهم الايراني السعودي".
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.
وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.