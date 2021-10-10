مراسلنا في النجف: اجراءات امنية مشددة لمنع ادخال الناخبين للهواتف الى مراكز الاقتراع

وقال مراسلنا، إن "هناك زخم كبير على مراكز الاقتراع، والاجراءات الامنية مشددة لمنع ادخال الناخبين للهواتف الى مراكز الاقتراع في المحافظة".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.