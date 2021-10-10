مراسلنا من بغداد: لا توجد أي خروقات مسجلة في عملية التصويت حتى الآن

وقال مراسلنا، إن "التصويت يسير بطريقة طبيعية ولا تمييز بين المراقب الاجنبي والمحلي".واضاف، أن " فريقا من الامم المتحدة راقب عملية التصويت وأجرى تدقيقاً لبيانات الناخبين".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.