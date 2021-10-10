عمليات بغداد تنتشر في العاصمة لتأمين مراكز الاقتراع (صور)

تنشر السومرية نيوز، صورا لقيادة عمليات بغداد تظهر فيها الاجراءات المشددة لتأمين عملية الاقتراع.

وقال مراسلنا، إن "هناك زخما كبير لاعداد الناخبين على مراكز الاقتراع"، مشيرا الى أن "عملية الاقتراع تسير بانسيابية عالية".

الصوربعدسة الزميل علي جاسم: