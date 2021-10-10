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مراسلنا في النجف: توقف بعض أجهزة التصويت في الكوفة والحيدرية
انتخابات 2021
2021-10-10 | 03:12
المصدر:
السومرية نيوز
1,288 مشاهدة
مراسلنا في النجف: توقف بعض أجهزة التصويت في الكوفة والحيدرية
انتخابات 2021
محليات
اليوم الانتخابي
مراسلنا في النجف:
توقف بعض أجهزة التصويت
الكوفة والحيدرية
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