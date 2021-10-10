وزير الداخلية للسومرية: القطعات الأمنية ستبقى منتشرة لحين اعلان نتائج الانتخابات

وقال الغاني لـ السومرية، إن "كل مركز انتخابي محاط بـ3 خطوط من مختلف صنوف القوات الأمنية".واشار الى، "تهيئة احتياطات أمنية كبيرة في عموم العراق"، لافتا الى ان "القطعات الأمنية ستبقى منتشرة لحين اعلان نتائج الانتخابات".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد، في انتخابات يتنافس عليها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و109 أحزاب.وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة منذ ما بعد منتصف ليل الأحد، وشملت إغلاق الحدود والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات وغلق المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية والترفيهية، ومن المقرر استمرار هذه التدابير حتى صباح يوم غد.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.