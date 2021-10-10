الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لعملية الاقتراع تشخص عدة مخالفات

وثّق التقرير الاولي لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، عددا من المخالفات والتلكؤات الفنية في غالبية الدوائر الانتخابية في البلاد.



ووصل عدد تقارير الرصد التي وثقها مراقبو تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية، البالغ عددهم ٨٨٥٣ مراقبا، الى المركز الاعلامي للتحالف الرقابي، ٢٨٨٢ تقريرا.