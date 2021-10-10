الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لعملية الاقتراع تشخص عدة مخالفات

وثّق التقرير الاولي لتحالف الشبكات والمنظمات الوطنية المراقبة لانتخابات مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، عددا من المخالفات والتلكؤات الفنية في غالبية الدوائر الانتخابية في البلاد.
ووصل عدد تقارير الرصد التي وثقها مراقبو تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية، البالغ عددهم ٨٨٥٣ مراقبا، الى المركز الاعلامي للتحالف الرقابي، ٢٨٨٢ تقريرا.
وأفاد التقرير بـ"رصد ٢٨١ محطة اقتراع بنسبة (٩.٧٥) بالمائة، لم تقم بفتح أبوابها أمام الناخبين في الوقت المحدد _ الساعة السابعة صباح اليوم".
واشّر تقرير تحالف الشبكات و المنظمات الوطنية، "مواجهة ٢٩٥ محطة اقتراع، أي قرابة (١٠.٢) بالمائة، لمشاكل تقنية مرتبطة بأجهزة التحقق وتسريع النتائج".
وأحصى التقرير أيضا، قيام ٢٧٣ محطة اقتراع، بما يشكل نسبة (٩.٤٧) بالمائة، باستبعاد مراقبين او وكلاء مرشحين عن مراقبة الاقتراع.