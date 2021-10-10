يحيى رسول للسومرية: أشكر الإعلام العراقي وقناة السومرية على دورهم المميز في نقل الحقيقة

وقال رسول لـ السومرية نيوز، "أشكر الإعلام العراقي وقناة السومرية على دورها المميز في نقل الحقيقة".وأكد أن "الكاظمي وجه بأن تكون القوات المسلحة محايدة مع توفير الحماية لمراكز الاقتراع".وأضاف، أن "قواتنا الأمنية في جميع محافظات العراق تؤمن مراكز الاقتراع والناخبين"، مستدركا "لدينا قوات ضاربة وجاهزة وسترد بقوة وعزم على أي اعتداء ضد الانتخابات".وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.