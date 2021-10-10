الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن حدوث إطلاق نار في ديالى

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، توضيحا بشأن حدوث إطلاق نار في محافظة ديالى.

وقال الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الحادث كان عبارة عن قيام أحد الجنود بإطلاق نار من بندقيته بالخطأ مما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر".

وكشف مدير الإعلام والعلاقات العامة، في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، إن إطلاق النار قرب المركز الانتخابي في ديالى كان "خطأ من جندي"، فيما لفت إلى أنه أودى بحياة منتسب.

وقال معن، في تسجيل صوتي، بثه إلى وسائل الإعلام، واطلع عليه السومرية نيوز، إن "أنباء تم تداولا عن هجوم بمنطقة حرمين، على مركز انتخابي"، مبينا أن "المعلومة غير صحيحة".

واوضح، أن "الحادث عبارة عن قيام أحد الجنود بإطلاق النار من بندقيته بالخطأ، أدلى استشهاد أحد المقاتلين، والآخر قد أصيب".

فيما ذكر تقرير رسمي، صادر عن الداخلية، أنه "بالساعة 1000 من يوم 2021/10/10 تجمع عدد من المواطنين قرب المركز الانتخابي مدرسة (المهتدي بالله) في مجمع حمرين- ناحية السعدية - قضاء خانقين حيث قام احد عناصر الجيش برمي عدة اطلاقات لتفريق المواطنين بسبب حصول تجمع كبير، وعند اطلاق النار، نزل سلاحه بالخطأ (كلاشنكوف) مما ادى الى اصابة كل من علي خضير، ومحمد ياسر حسين، الذي توفي إثر ذلك لاحقت، وكلاهما منسوبان الى الفوج الثالث اللواء الاول فق1 الجيش العراقي وتم نقلهم الى مستشفى المقدادية العام".

وأشار إلى أن "المنتسب الذي قام بالرمي (ح ع ن) المنسوب الى (ف٣ل١فق١) وتم حجزه من قبل معاون امر الفوج الثالث المقدم ركن عباس".