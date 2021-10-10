التقرير الأول حول افتتاح مراكز الاقتراع

وجاء في نص التقرير: "منذ صباح يوم الأحد الموافق 10/ 10 /2021 باشرت شبكة سفراء الحرية عبر مراقبيها في جميع محافظات العراق واقليم كوردستان بمراقبة عملية التصويت العام للانتخابات النيابية المبكرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب العراقي، وبعد مراقبة عملية التصويت الخاص في يوم الجمعة الماضي الموافق 8/10/2021، وإصدار ثلاثة تقارير خاصة الى جانب تقرير مشترك مع شبكات محلية أخرى لمراقبة الانتخابات".وتابع التقرير، "استطاعت شبكتنا وبجهود غير مسبوقة من وضع خطة انتشار دقيق لمراقبيها في جميع الدوائر الانتخابية البالغة 83 دائرة في جميع المحافظات وتغطية أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية بالتنسيق مع تحالف شبكات المراقبة لانتخابات، وذلك ضمن مشروع توسيع مساحة عمل المجتمع المدني التي تنفذها منظمة السلام والحرية بالشراكة مع سفراء الحرية وبالتعاون مع منظمة النجدة الشعبية النرويجية".وبحسب التقرير، فأن "استعدادات مفوضية الانتخابات فكانت جيدة، وقد تمكنت من افتتاح 8954 مركزاً انتخابياً للتصويت العام، وعدد محطات بلغت (55041) محطة اقتراع، ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت العام في جميع انحاء العراق بما فيها اقليم كوردٍستان 23,986.741 ناخب".واردف، "في الوقت الذي نثمن دور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات الأمنية في المحافظات على سير العملية الانتخابية، ونطالبهم بالعمل الفوري لحل مشكلة عطل في الأجهزة وفسح المجال لمراقبي المحليين في اداء عملهم، وفي تقريرنا الأول هذا نشير الى أبرز الملاحظات التي تم رصدها من قبل مراقبينا في مختلف المحافظات":1- التأخير في فتح المراكز الانتخابية أمام الناخبين في الكثير من المراكز الانتخابية ومحطاتها في جميع المحافظات.2- اقبال ضعيف من قبل الناخبين على المراكز الانتخابية في جميع المحافظات.3- تكرار عطل الأجهزة الكترونية في كل المحافظات وتوقف التصويت في بعض المراكز لأكثر من ساعة.4- استمرار مشكلة الأجهزة الكترونية وخاصة البعض من الناخبين أصبحت لديهم مشكلة في عدم قراءة بصماتهم.5- منع المراقبين في الدخول الى المراكز الانتخابية في بعض المحافظات، واستمرار مشكلة ارسال تقاريرهم لأن في أغلب المراكز لايسمح لهم بالعودة مرة أخرى عند خروجهم من مراكز الانتخابية في حال الخروج من المركز لإرسال تقاريرهم.6- طرد المراقبين في بعض المحطات الانتخابية.7- استمرار الدعاية الانتخابية من قبل بعض المرشحين عن المراكز الانتخابية بمسافة قريبة.8- تواجد مسؤولي الأحزاب والتيارات والقوائم الانتخابية بقرب من مراكز الانتخابية للتأثير على قرار الناخب في أغلب المحافظات.9- عدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بالوقاية من فايروس كورونا في أغلب المراكز والمحطات الانتخابية.10- تقييد عمل الاعلاميين في بعض المحافظات للتغطية الاعلامية.هذا وسوف يتم اصدار ونشر تقارير أخرى من قبل شبكتنا خلال هذا اليوم.