مفوضية الانتخابات للسومرية: ندعو لتسجيل الشكاوى في حالة رصد أي مخالفات

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي للسومرية، إن "الاجراءات الفنية جيدة في عملية التصويت العام"، مستدركة "سيكون هناك تقرير المنتصف لاظهار نسب المشاركة".وتابعت، "لاتوجد اعطال باجهزة التصويت الالكترونية"، مؤكدة أن "هناك حساسية عالية باجهزة التصويت".واشارت الى أن "المفوضية لديها خطط بديلة في حال وجود عطل باجهزة التصويت الالكتروني"، لافتةة الى ان "الاعلان عن النتائج الاولية سيكون بعد 24 ساعة وفق قانون الانتخابات".