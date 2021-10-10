أمنية الانتخابات توجه نداءً هاماً للمواطنين

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تدعو مواطنينا الكرام كافة في جميع محافظات البلاد إلى سرعة الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات البرلمانية لاختيار من يمثلهم في البرلمان العراقي القادم".وأكدت اللجنة، وفق البيان، أن "الإدلاء بالأصوات والمشاركة الفاعلة في الانتخابات هو استحقاق وطني فلا تضيعوا فرصة رسم مستقبل زاهر لبلدكم".وأشار البيان إلى، أن "اللجنة الأمنية وفرت كل سبل وصول الناخب إلى مركزه الانتخابي بسهولة ويسر تماشيا مع خطتها الأمنية لتأمين نجاح العملية الديمقراطية".