نسبة التصويت الأولية في يوم الاقتراع

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن" نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام بلغت 41 بالمئة".واضافت أن" عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت "، مؤكدا ان عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ 16 اما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى 58".وبينت المفوضية نسب التصويت لهذه الانتخابات كما يلي :البصرة 40%ميسان 43%القادسية 42%ذي قار 42%النجف 41%المثنى 44%بغداد- الرصافة 31%بغداد- الكرخ 34%كربلاء 44%بابل 46%ديالى 46%الانبار 43%واسط 44%دهوك 54%اربيل 46%السليمانية 37%صلاح الدين 48%كركوك 44%نينوى 42%