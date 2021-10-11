السومرية تنشر نتائج الانتخابات لمحافظة النجف

تنشر وكالة السومرية نيوز، اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات لمحافظة النجق الاشرف.

الدائرة الانتخابية الأولى: الدائرة الانتخابية الثانية: الدائرة الانتخابية الثالثة: